NASDAQ Composite Index-Titel Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Modine Manufacturing von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das Modine Manufacturing-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Modine Manufacturing-Aktie betrug an diesem Tag 11.94 USD. Bei einem Modine Manufacturing-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 83.752 Modine Manufacturing-Aktien. Die gehaltenen Modine Manufacturing-Aktien wären am 04.09.2026 16’303.18 USD wert, da der Schlussstand 194.66 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1’530.32 Prozent gesteigert.

Modine Manufacturing erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10.35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch