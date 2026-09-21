NASDAQ Composite Index-Titel Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Modine Manufacturing-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Modine Manufacturing-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Modine Manufacturing-Papier bei 154.95 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.645 Modine Manufacturing-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 188.72 USD gerechnet, wäre die Investition nun 121.79 USD wert. Damit wäre die Investition 21.79 Prozent mehr wert.

Modine Manufacturing markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10.02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch