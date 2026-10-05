Modine Manufacturing Aktie 952995 / US6078281002
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05.10.2026 16:02:15
NASDAQ Composite Index-Titel Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Modine Manufacturing von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Modine Manufacturing gewesen.
Modine Manufacturing-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 12.20 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Modine Manufacturing-Aktie investiert, befänden sich nun 819.672 Modine Manufacturing-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.10.2026 auf 178.20 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 146’065.57 USD wert. Die Steigerung von 10’000 USD zu 146’065.57 USD entspricht einer Performance von +1’360.66 Prozent.
Modine Manufacturing wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9.47 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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