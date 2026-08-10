Modine Manufacturing Aktie 952995 / US6078281002
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10.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Modine Manufacturing von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Modine Manufacturing-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 5 Jahren wurden Modine Manufacturing-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Modine Manufacturing-Papiers betrug an diesem Tag 14.43 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Modine Manufacturing-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.930 Modine Manufacturing-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 07.08.2026 1’355.51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 195.60 USD belief. Mit einer Performance von +1’255.51 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Modine Manufacturing belief sich zuletzt auf 10.38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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