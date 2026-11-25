Heute vor 5 Jahren wurden Trades MKS Instruments-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des MKS Instruments-Papiers betrug an diesem Tag 162.15 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die MKS Instruments-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 61.671 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’798.95 USD, da sich der Wert eines MKS Instruments-Papiers am 24.11.2026 auf 191.32 USD belief. Mit einer Performance von +17.99 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

MKS Instruments wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13.89 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch