MKS Instruments Aktie 616689 / US55306N1046
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16.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MKS Instruments-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in MKS Instruments eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Am 16.09.2025 wurden MKS Instruments-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen MKS Instruments-Anteile an diesem Tag bei 118.35 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 USD in die MKS Instruments-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 8.450 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 15.09.2026 auf 231.50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’956.06 USD wert. Damit wäre die Investition 95.61 Prozent mehr wert.
Zuletzt verbuchte MKS Instruments einen Börsenwert von 16.16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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