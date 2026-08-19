MKS Instruments Aktie 616689 / US55306N1046
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19.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Titel MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MKS Instruments von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Investment in MKS Instruments-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der MKS Instruments-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die MKS Instruments-Anteile bei 100.68 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die MKS Instruments-Aktie investiert hat, hat nun 0.993 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 300.24 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 298.21 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 198.21 Prozent erhöht.
Alle MKS Instruments-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 21.80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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