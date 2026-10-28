NASDAQ Composite Index-Titel MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MKS Instruments von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurden MKS Instruments-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 145.74 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 6.862 MKS Instruments-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 212.16 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’455.74 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 45.57 Prozent erhöht.

MKS Instruments wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14.37 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch