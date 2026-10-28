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28.10.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MKS Instruments von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren MKS Instruments-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 5 Jahren wurden MKS Instruments-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 145.74 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 6.862 MKS Instruments-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 212.16 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’455.74 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 45.57 Prozent erhöht.
MKS Instruments wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14.37 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu MKS Instruments Inc.
Analysen zu MKS Instruments Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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