NASDAQ Composite Index-Titel MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MKS Instruments von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem MKS Instruments-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 84.49 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 118.357 MKS Instruments-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 22.09.2026 auf 260.37 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 30’816.66 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 30’816.66 USD, was einer positiven Performance von 208.17 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von MKS Instruments bezifferte sich zuletzt auf 17.33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch