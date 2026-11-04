NASDAQ Composite Index-Titel MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MKS Instruments von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem MKS Instruments-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das MKS Instruments-Papier an diesem Tag bei 48.60 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die MKS Instruments-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 205.761 MKS Instruments-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der MKS Instruments-Aktie auf 205.18 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 42’218.11 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 322.18 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete MKS Instruments eine Marktkapitalisierung von 13.30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch