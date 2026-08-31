Mind CTI Aktie 1115012 / IL0010851827
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31.08.2026 10:02:22
NASDAQ Composite Index-Titel Mind CTI-Aktie: So viel Verlust hätte eine Mind CTI-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in Mind CTI-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Vor 1 Jahr wurde das Mind CTI-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Mind CTI-Anteile 1.20 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 83.333 Mind CTI-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 28.08.2026 85.83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1.03 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 14.17 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Mind CTI belief sich jüngst auf 21.02 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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