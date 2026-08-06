Microvision Aktie 18003288 / US5949603048
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|Profitabler Microvision-Einstieg?
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06.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Titel Microvision-Aktie: So viel hätte eine Investition in Microvision von vor einem Jahr gekostet
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Microvision-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde das Microvision-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Microvision-Papier bei 1.10 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Microvision-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9’090.909 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’418.18 USD, da sich der Wert eines Microvision-Anteils am 31.07.2026 auf 0.27 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 75.82 Prozent vermindert.
Microvision markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 93.17 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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