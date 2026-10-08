NASDAQ Composite Index-Titel Microchip Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein Microchip Technology-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde die Microchip Technology-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 79.54 USD wert. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Microchip Technology-Aktie investiert hat, hat nun 1.257 Anteile im Depot. Die gehaltenen Microchip Technology-Papiere wären am 07.10.2026 98.09 USD wert, da der Schlussstand 78.02 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -1.91 Prozent.

Jüngst verzeichnete Microchip Technology eine Marktkapitalisierung von 44.10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch