Microchip Technology Aktie 62436 / US5950171042
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15.10.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Titel Microchip Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Microchip Technology von vor 5 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Microchip Technology-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Vor 5 Jahren wurden Microchip Technology-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Microchip Technology-Papier an diesem Tag bei 72.78 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13.740 Microchip Technology-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 978.98 USD, da sich der Wert einer Microchip Technology-Aktie am 14.10.2026 auf 71.25 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -2.10 Prozent.
Der Börsenwert von Microchip Technology belief sich zuletzt auf 40.32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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