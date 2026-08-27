NASDAQ Composite Index-Titel Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Microchip Technology-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde das Microchip Technology-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 30.79 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 3.248 Microchip Technology-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 240.50 USD, da sich der Wert eines Microchip Technology-Papiers am 26.08.2026 auf 74.05 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 140.50 Prozent gesteigert.

Alle Microchip Technology-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 39.91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch