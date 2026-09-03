NASDAQ Composite Index-Titel Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microchip Technology von vor einem Jahr eingebracht

Microchip Technology-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 63.28 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Microchip Technology-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15.803 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.09.2026 gerechnet (72.76 USD), wäre die Investition nun 1’149.81 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 14.98 Prozent gesteigert.

Microchip Technology erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 38.84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch