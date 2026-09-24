Microchip Technology Aktie 62436 / US5950171042
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24.09.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Titel Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microchip Technology von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Microchip Technology-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Microchip Technology-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 30.32 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 32.982 Microchip Technology-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Microchip Technology-Aktie auf 75.53 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’491.09 USD wert. Damit wäre die Investition 149.11 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Microchip Technology belief sich jüngst auf 41.13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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