NASDAQ Composite Index-Titel Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Methode Electronics-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Methode Electronics-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 21.49 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Methode Electronics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4.653 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 23.09.2026 auf 14.83 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 69.01 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 69.01 USD entspricht einer negativen Performance von 30.99 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Methode Electronics bezifferte sich zuletzt auf 481.50 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch