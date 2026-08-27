NASDAQ Composite Index-Titel Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Methode Electronics von vor 3 Jahren bedeutet

Methode Electronics-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 31.87 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Methode Electronics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 313.775 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Methode Electronics-Aktie auf 17.06 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5’353.00 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 46.47 Prozent verringert.

Der Methode Electronics-Wert an der Börse wurde auf 569.69 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch