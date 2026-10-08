Methode Electronics Aktie 951355 / US5915202007
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08.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Titel Methode Electronics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Methode Electronics von vor 10 Jahren verloren
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Methode Electronics-Aktie gebracht.
Vor 10 Jahren wurde die Methode Electronics-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 35.31 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 283.206 Methode Electronics-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Methode Electronics-Aktie auf 15.11 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’279.24 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 57.21 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Methode Electronics belief sich zuletzt auf 537.90 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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