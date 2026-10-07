Methanex Aktie 693911 / CA59151K1084
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07.10.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Titel Methanex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Methanex-Investment von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Methanex-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurde das Methanex-Papier an der Börse TSX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Methanex-Papier an diesem Tag 47.22 CAD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 CAD in die Methanex-Aktie investiert hätte, hätte er nun 211.775 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.10.2026 auf 86.55 CAD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18’329.10 CAD wert. Das kommt einer Steigerung um 83.29 Prozent gleich.
Der Marktwert von Methanex betrug jüngst 6.69 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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