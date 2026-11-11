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|Profitable Methanex-Investition?
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11.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Methanex-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren Methanex-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurde die Methanex-Aktie via Börse TSX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 52.98 CAD. Bei einer 1’000-CAD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 18.875 Methanex-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 96.78 CAD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’826.73 CAD wert. Damit wäre die Investition 82.67 Prozent mehr wert.
Insgesamt war Methanex zuletzt 7.25 Mrd. CAD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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