NASDAQ Composite Index-Titel Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Methanex-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurde die Methanex-Aktie via Börse TSX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 52.98 CAD. Bei einer 1’000-CAD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 18.875 Methanex-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 96.78 CAD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’826.73 CAD wert. Damit wäre die Investition 82.67 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Methanex zuletzt 7.25 Mrd. CAD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch