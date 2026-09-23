Methanex Aktie 693911 / CA59151K1084
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23.09.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Titel Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Methanex-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Methanex-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Am 23.09.2023 wurden Methanex-Anteile via Börse TSX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Methanex-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 56.97 CAD. Hätte ein Anleger 100 CAD zu diesem Zeitpunkt in die Methanex-Aktie investiert, befänden sich nun 1.755 Methanex-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Methanex-Aktien wären am 22.09.2026 142.85 CAD wert, da der Schlussstand 81.38 CAD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +42.85 Prozent.
Insgesamt war Methanex zuletzt 6.37 Mrd. CAD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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