NASDAQ Composite Index-Titel Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Methanex von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das Methanex-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Methanex-Aktie bei 33.22 USD. Bei einem Methanex-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 301.023 Methanex-Aktien. Die gehaltenen Methanex-Aktien wären am 04.08.2026 16’113.79 USD wert, da der Schlussstand 53.53 USD betrug. Mit einer Performance von +61.14 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Methanex einen Börsenwert von 4.28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch