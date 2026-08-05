Methanex Aktie 693911 / CA59151K1084
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Frühe Anlage
|
05.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Titel Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Methanex von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Methanex-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 5 Jahren wurde das Methanex-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Methanex-Aktie bei 33.22 USD. Bei einem Methanex-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 301.023 Methanex-Aktien. Die gehaltenen Methanex-Aktien wären am 04.08.2026 16’113.79 USD wert, da der Schlussstand 53.53 USD betrug. Mit einer Performance von +61.14 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Methanex einen Börsenwert von 4.28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Methanex Corp.
|
05.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Methanex von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
03.08.26
|Börse New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
29.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Methanex von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
22.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Methanex von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
22.07.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Start mit Abgaben (finanzen.ch)
|
17.07.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zum Ende des Freitagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
|
17.07.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite liegt im Minus (finanzen.ch)
|
17.07.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite liegt zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Methanex Corp.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.