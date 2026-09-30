NASDAQ Composite Index-Titel Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Methanex von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse TSX Handel mit Methanex-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 58.37 CAD. Bei einem Investment von 1’000 CAD in die Methanex-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17.132 Methanex-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 29.09.2026 auf 84.34 CAD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’444.92 CAD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 44.49 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Methanex eine Börsenbewertung in Höhe von 6.56 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch