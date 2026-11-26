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|Lohnendes Merit Medical Systems-Investment?
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26.11.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Titel Merit Medical Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merit Medical Systems von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen Merit Medical Systems-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurde das Merit Medical Systems-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 66.11 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Merit Medical Systems-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 151.263 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Merit Medical Systems-Papiere wären am 25.11.2026 13’149.30 USD wert, da der Schlussstand 86.93 USD betrug. Damit wäre die Investition 31.49 Prozent mehr wert.
Jüngst verzeichnete Merit Medical Systems eine Marktkapitalisierung von 5.17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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