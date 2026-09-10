NASDAQ Composite Index-Titel Merit Medical Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merit Medical Systems von vor 10 Jahren verdient

Am 10.09.2016 wurde die Merit Medical Systems-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Merit Medical Systems-Anteile 24.21 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Merit Medical Systems-Papier investiert hätte, hätte er nun 4.131 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.09.2026 auf 87.19 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 360.14 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 260.14 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Merit Medical Systems betrug jüngst 5.21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch