Merit Medical Systems Aktie 951136 / US5898891040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentable Merit Medical Systems-Investition?
|
24.09.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Titel Merit Medical Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merit Medical Systems-Investment von vor 3 Jahren verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Merit Medical Systems-Aktie gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Merit Medical Systems-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 68.12 USD. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die Merit Medical Systems-Aktie investiert hat, hat nun 146.800 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Merit Medical Systems-Papiere wären am 23.09.2026 12’781.86 USD wert, da der Schlussstand 87.07 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 27.82 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Merit Medical Systems bezifferte sich zuletzt auf 5.21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!