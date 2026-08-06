NASDAQ Composite Index-Titel Merit Medical Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Merit Medical Systems von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Merit Medical Systems-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 67.68 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14.775 Merit Medical Systems-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’288.12 USD, da sich der Wert eines Merit Medical Systems-Anteils am 05.08.2026 auf 87.18 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 28.81 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Merit Medical Systems belief sich zuletzt auf 5.12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch