NASDAQ Composite Index-Titel Merit Medical Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merit Medical Systems-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das Merit Medical Systems-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 67.26 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Merit Medical Systems-Aktie investiert hat, hat nun 14.868 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’370.95 USD, da sich der Wert eines Merit Medical Systems-Anteils am 28.10.2026 auf 92.21 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37.09 Prozent gesteigert.

Alle Merit Medical Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5.51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch