Merit Medical Systems Aktie 951136 / US5898891040
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13.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Merit Medical Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merit Medical Systems-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren Merit Medical Systems-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 10 Jahren wurden Merit Medical Systems-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 23.51 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Merit Medical Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 425.351 Merit Medical Systems-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.08.2026 auf 91.20 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 38’792.00 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +287.92 Prozent.
Merit Medical Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.45 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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