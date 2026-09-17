Merit Medical Systems Aktie 951136 / US5898891040
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17.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Merit Medical Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merit Medical Systems von vor einem Jahr eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Merit Medical Systems-Investment verdienen können.
Heute vor 1 Jahr wurden Merit Medical Systems-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 82.70 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12.092 Merit Medical Systems-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.09.2026 auf 86.14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’041.60 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 4.16 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Merit Medical Systems einen Börsenwert von 5.15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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