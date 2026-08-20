NASDAQ Composite Index-Titel Mercantile Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mercantile Bank-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Mercantile Bank-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Mercantile Bank-Papiers betrug an diesem Tag 31.70 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Mercantile Bank-Aktie investierten, hätten nun 3.155 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.08.2026 gerechnet (59.57 USD), wäre das Investment nun 187.92 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +87.92 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Mercantile Bank bezifferte sich zuletzt auf 1.05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch