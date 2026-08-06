Mercantile Bank Aktie 729945 / US5873761044
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06.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Titel Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mercantile Bank-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in Mercantile Bank-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Mercantile Bank-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 44.66 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 22.391 Mercantile Bank-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’387.82 USD, da sich der Wert eines Mercantile Bank-Anteils am 05.08.2026 auf 61.98 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38.78 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Mercantile Bank eine Marktkapitalisierung von 1.07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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