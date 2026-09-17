NASDAQ Composite Index-Titel Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mercantile Bank von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 17.09.2021 wurde das Mercantile Bank-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Mercantile Bank-Aktie bei 30.45 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Mercantile Bank-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 32.841 Mercantile Bank-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 16.09.2026 auf 60.55 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’988.51 USD wert. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’988.51 USD entspricht einer Performance von +98.85 Prozent.

Alle Mercantile Bank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch