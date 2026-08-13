Mercantile Bank Aktie 729945 / US5873761044
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13.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mercantile Bank von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Mercantile Bank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Am 13.08.2023 wurde die Mercantile Bank-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 35.26 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Mercantile Bank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 283.607 Mercantile Bank-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.08.2026 auf 61.31 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17’387.98 USD wert. Mit einer Performance von +73.88 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Mercantile Bank war somit zuletzt am Markt 1.05 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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