Marten Transport Aktie 949836 / US5730751089
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02.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Titel Marten Transport-Aktie: So viel Verlust hätte eine Marten Transport-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Marten Transport-Aktie gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Marten Transport-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Marten Transport-Aktie an diesem Tag bei 19.54 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 511.771 Marten Transport-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 6’693.96 USD, da sich der Wert eines Marten Transport-Anteils am 01.10.2026 auf 13.08 USD belief. Mit einer Performance von -33.06 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Marten Transport eine Börsenbewertung in Höhe von 1.06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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