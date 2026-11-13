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13.11.2026 16:01:59
NASDAQ Composite Index-Titel Marten Transport-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Marten Transport von vor 10 Jahren verloren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Marten Transport-Aktien verlieren können.
Am 13.11.2016 wurde das Marten Transport-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 13.11 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 762.777 Marten Transport-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 12.11.2026 9’099.92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 11.93 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 9.00 Prozent verkleinert.
Insgesamt war Marten Transport zuletzt 980.40 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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