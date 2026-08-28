NASDAQ Composite Index-Titel Marten Transport-Aktie: So viel hätte eine Investition in Marten Transport von vor einem Jahr abgeworfen

Am 28.08.2025 wurde das Marten Transport-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 11.86 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Marten Transport-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 8.432 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.08.2026 121.92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14.46 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 21.92 Prozent.

Der Marten Transport-Wert an der Börse wurde auf 1.18 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch