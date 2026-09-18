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Marten Transport Aktie 949836 / US5730751089

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Lohnende Marten Transport-Anlage? 18.09.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Titel Marten Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marten Transport von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Marten Transport eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Marten Transport
13.45 USD -0.74%
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Vor 10 Jahren wurde das Marten Transport-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Marten Transport-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 12.96 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Marten Transport-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7.716 Marten Transport-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 17.09.2026 104.55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 13.55 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4.55 Prozent erhöht.

Marten Transport wurde am Markt mit 1.11 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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