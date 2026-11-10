NASDAQ Composite Index-Titel MarketAxess-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in MarketAxess von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurde die MarketAxess-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 169.19 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.591 MarketAxess-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 97.92 USD, da sich der Wert einer MarketAxess-Aktie am 09.11.2026 auf 165.67 USD belief. Mit einer Performance von -2.08 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

MarketAxess wurde am Markt mit 5.80 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch