NASDAQ Composite Index-Titel MarketAxess-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MarketAxess von vor 3 Jahren verloren

Die MarketAxess-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der MarketAxess-Aktie betrug an diesem Tag 215.97 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die MarketAxess-Aktie investiert, befänden sich nun 46.303 MarketAxess-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 21.09.2026 7’567.72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 163.44 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 24.32 Prozent verkleinert.

MarketAxess wurde am Markt mit 5.75 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch