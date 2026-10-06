MarketAxess Holdings Aktie 1793292 / US57060D1081
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06.10.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Titel MarketAxess-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MarketAxess von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen MarketAxess-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Am 06.10.2016 wurde die MarketAxess-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 160.34 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die MarketAxess-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6.237 MarketAxess-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der MarketAxess-Aktie auf 164.04 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’023.08 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 2.31 Prozent erhöht.
Der MarketAxess-Wert an der Börse wurde auf 5.78 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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