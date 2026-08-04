NASDAQ Composite Index-Titel Manhattan Associates-Aktie: Wäre eine Manhattan Associates-Kapitalanlage von vor 3 Jahren rentabel gewesen?

Manhattan Associates-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Manhattan Associates-Anteile an diesem Tag 186.83 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Manhattan Associates-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.535 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 100.22 USD, da sich der Wert eines Manhattan Associates-Anteils am 03.08.2026 auf 187.24 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 0.22 Prozent.

Der Manhattan Associates-Wert an der Börse wurde auf 11.34 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch