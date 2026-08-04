Manhattan Associates Aktie 892878 / US5627501092
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühe Investition
|
04.08.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel Manhattan Associates-Aktie: Wäre eine Manhattan Associates-Kapitalanlage von vor 3 Jahren rentabel gewesen?
Bei einem frühen Manhattan Associates-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Manhattan Associates-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Manhattan Associates-Anteile an diesem Tag 186.83 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Manhattan Associates-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.535 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 100.22 USD, da sich der Wert eines Manhattan Associates-Anteils am 03.08.2026 auf 187.24 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 0.22 Prozent.
Der Manhattan Associates-Wert an der Börse wurde auf 11.34 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Manhattan Associates Inc.
|
04.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Manhattan Associates-Aktie: Wäre eine Manhattan Associates-Kapitalanlage von vor 3 Jahren rentabel gewesen? (finanzen.ch)
|
29.07.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite liegt schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
29.07.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite notiert nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
29.07.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite fällt am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
29.07.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
28.07.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
28.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Manhattan Associates-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Manhattan Associates von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
27.07.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite am Mittag leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Manhattan Associates Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen verbuchen Gewinne. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.