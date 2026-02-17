Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
17.02.2026 16:02:25

NASDAQ Composite Index-Titel Manhattan Associates-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Manhattan Associates von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Manhattan Associates-Aktien gewesen.

Manhattan Associates
107.44 CHF 0.69%
Kaufen Verkaufen

Das Manhattan Associates-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Manhattan Associates-Papier bei 145.31 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Manhattan Associates-Aktie investierten, hätten nun 0.688 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 96.66 USD, da sich der Wert eines Manhattan Associates-Papiers am 13.02.2026 auf 140.45 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 3.34 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Manhattan Associates belief sich zuletzt auf 8.39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

