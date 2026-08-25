NASDAQ Composite Index-Titel Manhattan Associates-Aktie: So viel hätte eine Manhattan Associates-Anlage von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Manhattan Associates-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 214.87 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Manhattan Associates-Aktie investiert hat, hat nun 0.465 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Manhattan Associates-Anteile wären am 24.08.2026 99.21 USD wert, da der Schlussstand 213.18 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 0.79 Prozent verkleinert.

Manhattan Associates erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12.53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch