NASDAQ Composite Index-Titel Manhattan Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Manhattan Associates von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 27.10.2023 wurde das Manhattan Associates-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Manhattan Associates-Anteile an diesem Tag 188.49 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Manhattan Associates-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.531 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 26.10.2026 auf 236.40 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 125.42 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 25.42 Prozent angezogen.

Der Manhattan Associates-Wert an der Börse wurde auf 13.76 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch