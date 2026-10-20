Manhattan Associates Aktie 892878 / US5627501092
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20.10.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel Manhattan Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Manhattan Associates-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Manhattan Associates-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Manhattan Associates-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Manhattan Associates-Aktie an diesem Tag bei 200.02 USD. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die Manhattan Associates-Aktie investiert hat, hat nun 49.995 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Manhattan Associates-Papiere wären am 19.10.2026 11’270.37 USD wert, da der Schlussstand 225.43 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 12.70 Prozent.
Am Markt war Manhattan Associates jüngst 12.96 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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