Manhattan Associates Aktie 892878 / US5627501092
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|Rentable Manhattan Associates-Investition?
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01.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Manhattan Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Manhattan Associates-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Manhattan Associates-Aktien gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Manhattan Associates-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Manhattan Associates-Anteile an diesem Tag 201.20 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.970 Manhattan Associates-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Manhattan Associates-Aktie auf 223.19 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’109.29 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 10.93 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Manhattan Associates eine Börsenbewertung in Höhe von 13.02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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