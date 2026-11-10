NASDAQ Composite Index-Titel Manhattan Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Manhattan Associates-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Manhattan Associates-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Manhattan Associates-Anteile an diesem Tag 53.26 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Manhattan Associates-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 187.758 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 47’262.49 USD, da sich der Wert einer Manhattan Associates-Aktie am 09.11.2026 auf 251.72 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 372.62 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Manhattan Associates belief sich jüngst auf 14.60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch